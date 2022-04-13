Окупанти частково заблокували Харків на Слобожанському напрямку - Генштаб

У зв’язку з неможливістю захоплення міста, збройні сили РФ продовжують артилерією знищувати його інфраструктуру.
На Слобожанському напрямку триває часткове блокування ворогом Харкова.
Про це йдеться у вечірньому зведенні Генштабу за 13 квітня.
"У зв’язку з неможливістю його (Харкова - ред.) захоплення, збройні сили російської федерації продовжують артилерією знищувати інфраструктуру міста", - йдеться у зведенні.
У середу, 13 квітня президент України Володимир Зеленський заявив, що Путін і його армія змінюють свою стратегію. "Вони посилюють свої війська, щоб іще сильніше натиснути на Харків і весь Донбас, включно з Маріуполем", - підсумував Зеленський.
Нагадаємо, президент Росії Путін намагається стягнути на Донбас сили, які за чисельністю вп'ятеро перевищуватимуть розташовані там українські війська.
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