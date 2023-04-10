Окупанти частково зруйнували міст на Чернігівщині та 78 разів обстріляли Херсонщину – ситуація у регіонах

Ніч проти 10 квітня у більшості областей України минула відносно спокійно.

Обласні державні адміністрації оприлюднили ситуацію у регіонах станом на 9:00 понеділка, 10 квітня.

Чернігівщина

За добу – два обстріли. Вдень російська ракета вдарила по мосту через річку Судость (неподалік села Гремʼяч), міст частково зруйновано. Також росіяни обстріляли із мінометів територію Семенівської громади – без жертв.

Сумщина

Вночі окупантами здійснено мінометний обстріл (20 приходів) по території Середино-Будської територіальної громади. Дані щодо наслідків уточнюються.

Також сьогодні над Сумською областю Силами оборони України збито ворожий БПЛА (попередньо типу Zala 421-16е).

Вчора протягом дня росіяни здійснили обстріли двох прикордонних громад: Новослобідської та Білопільської – без наслідків.

Запорізька область

​​Три авіаційні атаки, одна з застосуванням БПЛА та 58 артилерійських обстрілів ворог здійснив на території області. Василівський та Пологівський райони під обстрілами – за добу додалося 31 нове руйнування. Крім людських домівок та господарчих споруд зруйновано сучасний освітній заклад у невеликому селі.

Харківщина

На Слобожанському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Ветеринарне, Козача Лопань, Мала Данилівка, Гатище, Устинівка, Мілове, Великий Бурлук та Тополі на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти Красне Перше, Новомлинськ, Дворічна, Западне та Першотравневе.

Вчора внаслідок обстрілу с. Петропавлівка Куп'янського району пошкоджено житловий будинок. Під час обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено 15 приватних будинків. Ворог з мінометів обстріляв с. Караїчне Чугуївського району. Поранення зазнав 36-річний цивільний чоловік – його госпіталізували у важкому стані.

Внаслідок обстрілів с. Подоли Куп'янського району зафіксовано влучання з РСЗВ "Град" по території лісу. Сталася лісова пожежа. У с. Сніжківка Ізюмського району 38-річний цивільний чоловік на власному городі наступив на протипіхотну міну "Пелюстка". Його було госпіталізований з осколковими пораненнями.

Луганщина

Окупанти спробували вести безуспішні наступальні дії південніше Діброви. Втрати, які кадровим військам РФ завдає українська армія, росіяни поповнюють за рахунок мобілізованих.

За минулу добу артилерійських обстрілів з боку загарбників зазнали Новоселівське, Макіївка, Невське та Білогорівка.

Донеччина

По області за добу – четверо поранених.

Окупанти застосовували ЗРК "С-300", авіаудари (тип ракет не встановлено), РСЗВ "Смерч", "Град", артилерія, міномети. Обстріляні населені пункти: Авдіївка (житловий сектор, дачний кооператив «Івушка»); Дружківка (житловий сектор, блокпост); Костянтинівка (житловий сектор, колишній профілакторій); Курахове (Курахівська ТЕС, житловий сектор, гаражний кооператив «Енергетик»); смт Велика Новосілка (житловий сектор); с.Архангельське (околиці населеного пункту); с.Кам’янка (околиці населеного пункту); с.Ласточкине (околиці населеного пункту).

Миколаївщина

Вчора вдень ворог завдавав ударів із РСЗВ по населеному пункту Куцурубської громади. Постраждалих та руйнувань немає.

Херсонщина

Ситуація в області залишається складною. За минулу добу противник здійснив 78 обстрілів, випустивши 360 снарядів. 17 снарядів влучили по місту Херсон.

Ворог поцілив по житлових кварталах населених пунктів області, територію і споруди гаражного кооперативу Корабельного району міста Херсон.

Противник завдав удару керованими авіабомбами по Новобериславу Бериславської громади. Також ворожі винищувачі скинули три бомби на Кізомис Білозерської громади. Інформація про обсяги руйнувань уточнюється. Жертв серед мирних жителів області немає.

З деокупованої території області евакуйовано 90 осіб.

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