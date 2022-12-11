Окупанти чекають на ЗСУ: у Криму набирають робітників для риття окопів у Мелітополі (фото)

Відповідне оголошення про пошук людей росіяни поширюють у всіх своїх соціальних мережах.

У тимчасово окупованому Криму окупанти шукають людей на роботу для копання окопів у захопленому Мелітополі.

Про це повідомляє "РИА Мелитополь".

Так, мешканці півострова надіслали оголошення, яке окупанти розповсюджують у всіх своїх соціальних мережах.

Фото: "РИА Мелитополь"

"Вимоги прямо вказують на те, що розшукують "гарматне м'ясо". Список навичок здобувача роботи промовистий: земельні роботи, робота з трактором та встановлення дерев'яних щитів, пірамід", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у окупантів розпочалася справжня паніка через можливий контрнаступ української армії, а охочих рити окопи у Мелітополі та районі практично немає.

"Умови розписані казкові: проживання за рахунок роботодавця, триразове харчування, з кожним обіцяють укласти договір та сплачувати не менше 5000 рублів на день. Щоправда, працювати доведеться по 11 годин на день від 10 до 20 грудня", - повідомляє видання.

Ситуація в окупованому Мелітополі

За даними Генштабу, окупанти виводять окремі підрозділи із Запорізької області та готують евакуацію колаборантів.

Росіяни організували катівні і місця несвободи в Мелітополі. Викрадених містян і жителів району тримають в гаражах та приміщеннях численних комендатур і поліції. Вони також шукають у місті партизанів та оголосили за них винагороду – 500 тисяч рублів.

У суботу, 10 грудня, у тимчасово захопленому Мелітополі у Запорізькій області пролунало близько десяти потужних вибухів.

Пізніше стало відомо, що вибухи були спричинені "бавовною" в ресторані бази відпочинку, де російські окупанти святкували день народження гауляйтера Запоріжжя Євгена Балицького. У місцевому пабліку повідомили, що була знищена чергова база російських військ на базі "Привал мисливця". Саме там жили окупанти, користувалися послугами кафе та сауни.

За словами мера Мелітополя Івана Федорова, після вечірніх ударів по базах окупантів у Мелітополі багато 200-х і 300-х.

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