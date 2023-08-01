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Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу та БК (відео)

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу та БК (відео)

Росіяни влаштували через Маріуполь велике переміщення техніки в напрямку Бердянська / Фото ілюстративне

Йдеться про понад 20 вантажівок та інженерний транспорт.

Російські окупанти перекидають через захоплений Маріуполь в напрямку Бердянська живу силу та боєкомплект.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, фіксується чергове велике перекидання “поки живої” сили та БК через Маріуполь у напрямку Бердянська. Йдеться про понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Танки та іншу важку техніку не фіксували.

“Нами проведено моніторингову кампанію з відстеження акаунтів військових росіян в Маріупольських пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від п’яти днів до двох тижнів. Цікава тенденція: зі 100% акаунтів, які засвічено в Маріуполі після перекиду за аналітичною гіпотезою в бік фронту назавжди зникає з мережі не менше 40%. Це може корелюватись з динамікою втрат росіян. Хороша статистика”, - наголосив Петро Андрющенко.

Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу

Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу

Нагадаємо, що одне неправильне рішення України призведе до нової війни із Росією.

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Дата публікації
Перегляди
416
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