Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу та БК (відео)

Російські окупанти перекидають через захоплений Маріуполь в напрямку Бердянська живу силу та боєкомплект.

Про це на своїй сторінці в соцмережі написав радник мера міста Петро Андрющенко.

За його словами, фіксується чергове велике перекидання “поки живої” сили та БК через Маріуполь у напрямку Бердянська. Йдеться про понад 20 вантажівок та інженерний транспорт в колонах. Танки та іншу важку техніку не фіксували.

“Нами проведено моніторингову кампанію з відстеження акаунтів військових росіян в Маріупольських пабліках. В результаті аналізу можемо стверджувати про оновлення абсолютної більшості в термін від п’яти днів до двох тижнів. Цікава тенденція: зі 100% акаунтів, які засвічено в Маріуполі після перекиду за аналітичною гіпотезою в бік фронту назавжди зникає з мережі не менше 40%. Це може корелюватись з динамікою втрат росіян. Хороша статистика”, - наголосив Петро Андрющенко.

Окупанти через Маріуполь перекидають на Бердянський напрямок живу силу

Нагадаємо, що одне неправильне рішення України призведе до нової війни із Росією.

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