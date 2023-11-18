Окупанти через Маріуполь перекидають нові резерви на Запоріжжя – Андрющенко

Через Маріуполь у ніч проти 18 листопади російські загарбники перекинули понад 20 тягачів з танками та іншою гусеничною важкою технікою в напрямку Бердянська.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко.

За його словами, повернення до тактики перекидання техніки вночі, характер та її складова вказують на можливе нове формування резервів на Запорізькому напрямку замість тих, які три тижні назад було перекинуто на північ Донецької області.

Нагадаємо, у Маріуполі збільшилася кількість нових могил – окупанти ховають людей в траншеях (відео).

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