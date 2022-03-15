Окупанти через невдачі на суші збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами – Арестович

За словами радника керівника ОП, ворог битиме по містах і по Києву.

Російські окупанти, які не мають успіху на суші, збільшуватимуть кількість обстрілів крилатими ракетами України.

Таке припущення 15 березня в ефірі інформаційного телемарафону зробив радник керівника Офісу президента України Олексій Арестович.

"Дуже потужний запас ракет у них залишається. Вони будуть бити по нас до кінця конфлікту, і це може збільшуватись. До цього треба бути готовими. Ще по містах будуть бити, по Києву. Коли не вдається на суші та в повітрі, будуть намагатись ракетні удари влаштовувати", - повідомив Арестович.

За його даними, ворог увів на територію України 90% свого воєнного потенціалу, третина з якого вже знешкоджена - знищена або недієздатна. А резерви їхні не більше 10 батальйонно-тактичних груп.

"Є певні резерви, до 10 батальйонно-тактичних груп. Але на такому розмаху бойових дій можна не хвилюватися взагалі. Нових взяти немає де. Щось вони можуть "нашкрябати", десь 10 тис., але якщо вони втрачають по кількасот, тисяч на добу, то на 10 діб їх вистачить", - додав Арестович.

Нагадаємо, 24 лютого Росія напала на Україну, завдавши серію ракетних та авіаударів по наших містах, зокрема і по Києву. Війна триває вже 20-й день. Окупанти продовжують руйнувати Харків, Чернігів, Маріуполь, Волноваху, Житомир, Охтирку, Суми, Сєвєродонецьк, Дніпро, інші міста та села крилатими ракетами та авіабомбами, вбиваючи мирне населення та завдаючи нищівних руйнувань інфраструктурі.

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