Окупанти через страх "українських ДРГ" заварюють каналізаційні люки у Новій Каховці

Російські окупанти в Новій Каховці заварюють каналізаційні люки, оскільки бояться роботи "українських ДРГ".

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

У повідомленні вказується, що такі дії окупантів вказують на те, що вони готуються до можливих вуличних боїв на території міста. Разом з тим вони продовжують розселяти приїжджають з Росії людей у квартири жителів, які вирішили залишити місто після приходу агресорів.

Такі дії окупантів несуть небезпеку для місцевих жителів, оскільки комунальні служби позбавляються доступу до стратегічних комунікацій.

Українська влада закликає місцевих мешканців за можливості виїхати з регіону на момент операції ЗСУ з деокупації міста.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що росіяни примусово вивозять з Херсона мирних жителів для того, щоб ті не здавали ЗСУ інформацію про окупаційні війська.

Також ми раніше інформували, що у Херсоні залишилися специфічні війська росіян: стало відомо, хто саме перебуває в місті.

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