Окупанти цілий день били по Миколаєву: є поранені та руйнування (відео)

Загалом у Миколаєві були виявлені 24 вирви від ракет.

Про це міський голова Олександр Сєнкевич повідомив у Мережі.

"Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини", – зазначив мер.

За його даними дотла згорів один двоповерховий будинок. У довколишніх будівлях є пошкодження від уламків та ударної хвилі.

У п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від п’ятого до третього поверху.

Повністю зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. В інших корпусах навчального закладу побиті вікна і двері.

Пошкоджень внаслідок ворожих ударів зазнали і дві лікарні. Там вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування зафіксовані у приміщеннях банку та пошти.

Внаслідок обстрілів суттєвих пошкоджень зазнав громадський транспорт Миколаєва. Так, п’ять тролейбусів не підлягають відновленню.

Поцілили ракети російських окупантів і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт.

Зібрав для вас загальну інформацію про наслідки сьогоднішніх обстрілів. Загалом по місту було виявлено 24 вирви від ракет. Рашисти гатили по Миколаєву системами С-300 та РСЗВ із території тимчасово окупованої Херсонщини. Один двоповерховий будинок згорів ущент, у довколишніх будівлях пошкодження від уламків та ударної хвилі. Ще в одній п’ятиповерхівці хвіст ракети пробив перекриття від 5 до 3 поверху. Ущент зруйнований корпус однієї з миколаївських шкіл. Також в інших корпусах закладу побиті вікна і двері. Пошкоджень зазнали дві лікарні. В них вибиті вікна, у деяких приміщеннях обвалилась стеля. Схожі руйнування у приміщеннях банку та пошти. Постраждав від обстрілів і наш громадський транспорт: 5 тролейбусів не підлягають відновленню. Поцілили ракети і на територію рибного підприємства. Там зруйновані будівлі та транспорт. Загалом поранення різного ступеня дістали 12 осіб. Опубліковано Олександр Сєнкевич - мер Миколаєва Вівторок, 12 липня 2022 р.

Нагадаємо, раніше Сєнкевич показав фото наслідків ворожого обстрілу лікарень Миколаєва 12 липня.

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