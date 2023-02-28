Окупанти цілий день нещадно обстрілюють Херсонщину: багато жертв і поранених (фото і відео 18+)

Під вогнем окупантів Херсон та інші населені пункти регіону.

Російська армія 28 лютого нещадно била із артилерії по домівкам мирних мешканців Херсона.

Про це повідомляють керівник ОП Андрій Єрмак та пресслужба Херсонської ОВА.

"Росіяни знову обстріляли Херсон. Внаслідок обстрілу сталося руйнування приватного житлового будинку. Є потерпіла. Також відомо про загиблу людину", - писав зранку Єрмак.

В ОВА уточнили, що загинув 71-річний чоловік. Рани від уламків ворожих снарядів виявилися для нього смертельними. Крім того, тяжкі поранення отримав 72-річний перехожий. Лікарі борються за його життя.

"Люди, що кілька хвилин тому мали дах над головою, з болем і страхом показують побиті хати та величезні вирви від снарядів. Жінку, котра мешкала на вулиці Купецькій, рятувальникам довелося визволяти з-під руїн власного будинку. Медики роблять усе можливе, аби врятувати її", - розповіли в ОВА.

Херсон знову обстріляли російські загарбники / Фото: Андрій Єрмак/Facebook

Загалом за сьогодні через удари армії РФ на Херсонщині загинули 4 людини, 5 людей поранені. Так, у селищі Комишани через обстріл РФ загинув 45-річний чоловік. Травми були численними і тяжкими: постраждалий помер у приймальному відділенні лікарні.

Ще одну людину росіяни поранили у Білозерці, двох - у селі Веселому. У селі Миколаївка через обстріл загинула 68-річна жінка.

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Нагадаємо, російські війська останнім часом збільшила інтенсивність обстріл Херсона та інших населених пунктів регіону. Так, протягом доби 26 лютого окупанти 97 разів обстріляли територію Херсонської області.

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