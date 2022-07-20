Окупанти цілий день обстрілювали Харківську область з РСЗВ та артилерії: є загиблі та поранені

Російські війська цілий день 20 липня обстрілювали населені пункти Харківської області з артилерії та реактивних систем залпового вогню. Внаслідок ворожих атак одна людина загинула, ще восьмеро зазнали поранень.

Ці обстріли російські війська влаштовують тому, що не мають успіхів на фронті.

Про це очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив у Мережі.



"Російські окупанти весь день обстрілювали населені пункти Харківщини з РСЗВ та артилерії. За попередніми даними Обласного центру екстреної медичної допомоги, внаслідок цих обстрілів 5 людей поранені в Чугуївському районі. У Богодухівському районі загинув чоловік, ще 2 людини поранені. В Ізюмському районі також поранена 1 людина", – йдеться в інформації від голови області.

"Росіяни здійснюють справжній терор, свідомо обстрілюючи мирне населення. Успіхів на фронті вони не мають, тому все, що їм залишається, – це "вести бій" із беззахисними дітьми", – зауважив Синєгубов.

Він також поінформував, що постраждалі внаслідок ранкового обстрілу Харкова перебувають у лікарні. Медики надають всю необхідну допомогу. Внаслідок атаки троє людей загинули. Серед них – 13-річний хлопчик. Стан 15-річної сестри загиблого хлопчика тяжкий.

Нагадаємо, вранці 20 липня загарбники обстріляли Харків із РСЗВ. Внаслідок атак загинув 13-ріний хлопчик та ще двоє людей, що перебували біля зупинки громадського транспорту. 15-річна сестра вбитого хлопчика зазнала поранень.

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