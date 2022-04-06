Окупанти дали 20 хвилин, щоб закопати понівечене тіло друга: 53-річний чоловік розповів про пережитий терор у Бучі (фото 18+)

Коли росіяни захопили Бучу, вони почали вриватися до кожного будинку.

Днями українські захисники звільнили населені пункти Київщини від російських окупантів. Щодня з'являються все нові і нові шокувальні історії людей, яким вдалося вижити в російській окупації.

Одну з історій про нелюдське ставлення окупантів до громадян України розповів журналіст видання ABC News Олексій Пшемиський.

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Зокрема, розповідається про 53-річного Миколу із Бучі, якому росіяни дали 20 хвилин, щоб закопати понівечене тіло друга. Окупанти підірвали чоловіка гранатою, коли він притримував двері сховища, де ховалися жінки і літні люди.

"Микола сильно заїкається. Лише закуривши цигарку, починає говорити. Він живе у підвалі вже 34 дні... У перший день боїв у Бучі в його вікна прилетів снаряд, пробив стіну і застряг у дитячому ліжку, яке загорілося. На щастя, дітей він на той час вже евакуював. Вогонь загасили, й одразу разом з трьома друзями спустили усіх стареньких і жінок у підвал, і самі перебралися туди", - йдеться в повідомленні.

За його словами, коли росіяни захопили Бучу, вони почали вриватися у кожен будинок. Окупанти виводили чоловіків на вулицю, роздягали, шукали татуювання. Двом друзям Миколи було за 50, ще один був значно молодший. Побачивши його паспорт, окупанти сказали, що йому нема 50, а отже може воювати. У результаті вони поставили чоловіка на коліна і вистрелили у голову. За кілька днів окупанти без жодних слів і попереджень вбили ще одного друга Миколи.

Коли бої посилилися, росіяни не мов оскаженіли, каже Микола.

"До цього люди іноді виходили з підвалу – приготувати їсти чи просто подихати повітрям. Але тоді вирішили запертися. Під вечір солдати почали гатити. Кричали аби відкрили. Перш ніж залишити місто ймовірно хотіли удертися аби розстріляти усіх. Так сталося в одному з будинків на сусідній вулиці. Не змігши виламати двері, кинули на сходи гранату. З іншого боку вхід міцно тримав другий Леонід. Єдиний з чоловіків, який лишився живий разом з Миколою. Вибух. А після нього тиша. Цілу добу його тіло пролежало на скривавлених сходах. Лише на наступний день у двері постукали знов, сказавши – у вас є 20 хвилин аби усе прибрати", - розповідає чоловік.

Коли Микола вийшов, то побачив, що його другу відірвало голову і розкидало ноги. Рештки мешканець Бучі, як зазначається, зібрав у пакет та викопав третю могилу. Каже, що розкопати землю глибоко не зміг, а тому тепер найбільше переймається, що коли піде дощ, пісок розмиє, і прийдуть бродячі собаки.

Росіяни дали 20 хвилин Миколі, щоб поховати товаришів / Фото з відкритих джерел

Вбитий окупантами чоловік / Фото з відкритих джерел

Сліди крові на подвір'ї / Фото з відкритих джерел

Нагадаємо, в окупованих населених пунктах Чернігівської області путінські армійці нищили все на своєму шляху. У кожному подвір'ї та погребі нині рятувальники знаходять російські снаряди. Окупанти вбивали навіть свійських тварин.

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