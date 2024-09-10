Окупанти дедалі частіше застосовують хімічну зброю в Україні: звіт ISW

Українські чиновники продовжують повідомляти, що російські війська дедалі частіше використовують хімічну зброю у війні.

Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Як повідомило 9 вересня Командування Сил підтримки ЗСУ, у серпні російські війська 447 разів застосували боєприпаси, споряджені небезпечними хімічними речовинами та хімічними агентами. Загалом у період від 15 лютого 2023 року до 24 серпня 2024 року ворог застосував такі боєприпаси 4035 разів.

У Командуванні Сил підтримки ЗСУ заявили, що окупанти використовують газові гранати К-51 і РГ-ВО для доставки боєприпасів із забороненими хімічними речовинами. Ворог також використовує невстановлені хімічні сполуки.

Українські посадовці та російський військовий підрозділ раніше повідомляли про дедалі частіші випадки використання загарбниками хімічних речовин у бойових діях, які заборонені Конвенцією про заборону хімічної зброї. Її, до слова, підписувала і Росія.

Нагадаємо, у червні українські військові повідомили, що росіяни почали застосовувати на фронті нову хімічну зброю – боєприпаси з люїзитом.

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