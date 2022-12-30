Окупанти декілька разів штурмували Бахмут: що відбувається у незламному місті (відео із передової)

Протягом доби російські військові здійснювали штурм міста Бахмут, яке є найгарячішою точкою на фронті. Російська армія та "вагнерівці" п'ятий місяць намагаються взяти місто, але завдяки неймовірним зусиллям українських оборонців Бахмут стоїть.

Відео з передової показав український військовий, який нині перебуває у Бахмуті.

"Оперативна обстановка на ранок 30 грудня практично залишається без змін. Протягом доби було декілька спроб штурму наших позицій. Відпрацьовували мінометами, намагалися забігти в окопи, вибити наших. Але нічого у них не вийшло. Ті втрати, які вони зазнають, із логікою здорової людини ніяк не співпадають. Скільки їх тут лежить, скільки їх тут ще буде лежати, одному Богу відомо", - розповів боєць.

Військовий заспокоїв, що місто - під надійною обороною українських військових, які тримають позиції.

"Не хвилюйтеся, позиції тримаються. Всі на своїх місцях. Особливо хотілося відмітити взаємодію розвідувальних, ударних БпЛА та артилерїі. Коли вони працюють у симбіозмі, ворогу зовсім не весело", - наголосив він.

Захисник Бахмута закликав небайдужих українців допомагати донатами армії на безпілотники, які є дуже важливими для оборони міста.

Яка воєнна ситуація на Донбасі

Ситуація на Донбасі залишається складною. Російська армія 29 грудня продовжила наступ у районі Бахмута. Однак українські військові з боєм наближаються до Кремінної в Луганській області під час контрнаступу.

Як йдеться у звітті американського Інституту вивчення війни (ISW), російські військові кидають значні сили для штурмів на Бахмутському й Авдіївському напрямках. Найгарячіше на фронті - у Бахмуті. Від 1 жовтня до 20 грудня російські війська змогли зайняти територію 192 кв. км у районі Бахмута. Російські пропагандисти значно перебільшують успіхи ЗС РФ на фронті.

Читайте також: