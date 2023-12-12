Окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні: фото з наслідками

Російські війська завдали удару по Херсону 12 грудня, поціливши по освітньому закладу.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.

"Армія рф вдарила по Херсону. Було влучання в освітній заклад", – вказано в заяві.

Внаслідок ворожої атаки у будівлі закладу освіти пошкоджено фасад і покрівлю. Є руйнування у приміщеннях.

Прокудін також виклав фото з наслідками обстрілу.

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Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, окупанти також вранці 12 грудня обстріляли з артилерії Куп'янськ, завдавши руйнувань. Внаслідок атаки загинув один літній чоловік. Ще одного – було поранено.

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