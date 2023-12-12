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Окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні: фото з наслідками

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
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Окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні: фото з наслідками

Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Пошкоджено фасад, покрівлю та приміщення будівлі.

Російські війська завдали удару по Херсону 12 грудня, поціливши по освітньому закладу.

Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.

"Армія рф вдарила по Херсону. Було влучання в освітній заклад", – вказано в заяві.

Внаслідок ворожої атаки у будівлі закладу освіти пошкоджено фасад і покрівлю. Є руйнування у приміщеннях.

Прокудін також виклав фото з наслідками обстрілу.

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Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / © Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.
Руйнування в Херсоні після обстрілу 12 грудня / Фото: Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Нагадаємо, окупанти також вранці 12 грудня обстріляли з артилерії Куп'янськ, завдавши руйнувань. Внаслідок атаки загинув один літній чоловік. Ще одного – було поранено.

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Дата публікації
Перегляди
503
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