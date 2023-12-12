Окупанти "демілітаризували" заклад освіти в Херсоні: фото з наслідками

Пошкоджено фасад, покрівлю та приміщення будівлі.
Російські війська завдали удару по Херсону 12 грудня, поціливши по освітньому закладу.
Про це очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін повідомив у Мережі.
"Армія рф вдарила по Херсону. Було влучання в освітній заклад", – вказано в заяві.
Внаслідок ворожої атаки у будівлі закладу освіти пошкоджено фасад і покрівлю. Є руйнування у приміщеннях.
Прокудін також виклав фото з наслідками обстрілу.
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Нагадаємо, окупанти також вранці 12 грудня обстріляли з артилерії Куп'янськ, завдавши руйнувань. Внаслідок атаки загинув один літній чоловік. Ще одного – було поранено.
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