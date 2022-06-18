Окупанти демонструють війська біля кордонів України та хочуть завадити просунутися бійцям ЗСУ

Російські окупанти на Сіверському напрямку продовжують демонстрацію присутності своїх військ у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей.
Водночас ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилась без суттєвих змін.
Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 18 червня.
На Слобожанському напрямку російські війська утримують оборону зайнятих раніше рубежів. Вони застосовують наявні засоби вогневого ураження та намагаються не допустити просування українських військ у напрямку державного кордону України.
На Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.
Нагадаємо, в Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед російських загарбників.
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