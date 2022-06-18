Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти демонструють війська біля кордонів України та хочуть завадити просунутися бійцям ЗСУ

Дата публікації
Перегляди
6653
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти демонструють війська біля кордонів України та хочуть завадити просунутися бійцям ЗСУ

Фото: Associated Press

Російські окупанти на Сіверському напрямку продовжують демонстрацію присутності своїх військ у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей.

Водночас ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилась без суттєвих змін.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 18 червня.

На Слобожанському напрямку російські війська утримують оборону зайнятих раніше рубежів. Вони застосовують наявні засоби вогневого ураження та намагаються не допустити просування українських військ у напрямку державного кордону України. 

На Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

Нагадаємо, в Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед російських загарбників.

Білорусь не нападе, а зброя від НАТО вже на передовій - експерт Роман Світан

Білорусь не нападе, а зброя від НАТО вже на передовій - експерт Роман Світан

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Наступна публікація