Окупанти демонструють війська біля кордонів України та хочуть завадити просунутися бійцям ЗСУ

Російські окупанти на Сіверському напрямку продовжують демонстрацію присутності своїх військ у прикордонних з Україною районах Брянської та Курської областей.

Водночас ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилась без суттєвих змін.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ 18 червня.

На Слобожанському напрямку російські війська утримують оборону зайнятих раніше рубежів. Вони застосовують наявні засоби вогневого ураження та намагаються не допустити просування українських військ у напрямку державного кордону України.

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На Харківському напрямку окупанти обстрілювали з артилерії райони населених пунктів Дементіївка, Печеніги, Коробочкіне, Байрак, Верхній Салтів, Харків, Капітолівка та Циркуни.

Нагадаємо, в Запорізькій області зафіксували масове дезертирство серед російських загарбників.

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