Окупанти деморалізовані, бо не отримують обіцяних "величезних" виплат за війну – Генштаб ЗСУ

Окупанти деморалізовані, бо не отримують обіцяних "величезних" виплат за війну – Генштаб ЗСУ

Російські військові, що воюють проти України, деморалізовані. Усе тому, що під різними приводами їм не сплачують обіцяні командирами великі суми грошей.

Окрім того, окупанти надалі зазнають втрат у боях з українськими військовими.

Про це повідомили в Генштабі ЗСУ.

"Особовий склад ворога деморалізований, обіцяні "величезні" виплати за участь у бойових діях командуванням російських окупаційних військ під різними приводами не здійснюються. Окупанти продовжують зазнавати значних втрат в боях із Силами оборони України", – йдеться в опублікованій інформації.

Нагадаємо, водночас білоруські військові продовжують патрулювати кордон з Україною. З території Білорусі існує загроза ракетних та авіаційних ударів по українських населених пунктах.

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