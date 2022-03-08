Окупанти деморалізовані, проте не полишають спроб штурмувати Київ: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Окупанти деморалізовані, проте не полишають спроб штурмувати Київ: як минула доба на фронтах (нічне зведення)

Противник деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці.

У Генеральному штабі ЗСУ розповіли оперативну інформація станом на 00:00 8 березня щодо російського вторгнення.

Окупанти продовжують наступальну операцію проти України за підтримки авіації та з нанесенням ракетних ударів.

Завдання окупантів

забезпечення сухопутного коридору між окупованим Кримом та континентальною частиною РФ;

захоплення Маріуполя;

оточення з подальшим захопленням міста Києва;

вихід на адміністративні кордони Луганської та Донецької областей.

Протягом доби противник здійснював перегрупування для організації штурму Києва. До штурму окупанти планують долучити найбільш боєздатні частини та підрозділи зі складу: спеціального полку Росгвардії імені Рамзана Кадирова (Грозний), 27 загону СпП "Кузбасс" (Кемерово), 604 центру СпП "Вітязь” (Москва) Росгвардії та приватної військової компанії “Ліга” (колишня ПВК “Вагнер”).

Поліський напрямок

Підрозділи окупантів зосередився у районах населених пунктів Поліське, Кухарі, Бородянка, Бишів, Гореничі, Демидів.

На напрямку Бишева противник силами до двох БТГр здійснив маневр і намагається просуватись далі.

На напрямку Тарасівщини, Раківки противник форсував річку Ірпінь. В районі Раківки вороги розпочали наступальні дії. Проте зазнали значних втрат у живій силі та техніці, втратили частину наступального потенціалу та були зупинені.

Сіверський напрямок

Противник проводить наступальну операцію з метою блокування Чернігова та підготовки до наступу на Суми.

Слобожанський напрямок

Росіяни основні зусилля зосереджують на напрямках Канів, Новомосковськ. Зупинені та намагається відновити наступ на Сєверодонецьк. Здійснюють перегрупування та підготовку до штурму міста Суми.

При спробі оволодіти Ізюмом противник зазнав втрат та відійшов. Окупанти вдалися до терору у місті, обстрілюючи цивільні помешкання та інфраструктуру.

Донбас

Противник продовжує наступальні дії у напрямках на Дніпро та Запоріжжя з метою виходу на адміністративні кордони Донецької області.

Для ведення наступальних дій у напрямку на Сєвєродонецьк здійснюється переміщення БТГр 150-ї мотострілецької дивізії. Окупанти намагаються прорвати оборону на Волноваському напрямку. Також вони намагаються прорвати оборону Маріуполя, але успіху немає.

Таврійський напрямок

Загарбники основні зусилля зосереджують у напрямках: на Миколаїв, Вознесенськ, Запоріжжя, Мелітополь, Маріуполь. Здійснюють перегрупування військ для проведення наступальних дій.

У Південнобузькому операційному районі противник був зупинений на підступах до Миколаєва, проводить перегрупування військ для відновлення наступу.

Окупанти деморалізовані

В цілому морально-психологічний стан противника низький. Він деморалізований через великі втрати в живій сил та військовій техніці. На окремих напрямках окупанти вдаються до дезертирства.

Під час боїв поблизу Харкова ліквідовано начальника штабу – першого заступника командувача 41-ї загальновійськової армії генерал-майора Віталія Герасимова, також вбито та поранено декілька старших офіцерів штабу армії.

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