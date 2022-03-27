Окупанти депортували з Маріуполя до РФ та ОРДЛО до 30 тис. мешканців – мер міста

Навіщо загарбники розпочали примусове вивезення – важко сказати, наголосив Бойченко.

З Маріуполя, який практично знищила армія Російської Федерації, окупанти насильно вивезли до РФ або до “ОРДЛО” від 20 до 30 тисяч городян.

Про це міський голова Маріуполя Вадим Бойченко заявив в інтерв'ю УНІАН.

Втім, точну цифру назвати важко. Нинішнє припущення – зі списків які публікують росіяни. Але "їм вірити не можна", - наголосив мер міста.

За словами Бойченка, наразі не зрозуміло, навіщо окупанти розпочали примусову депортацію.

"Учора мені зателефонував сусід, якого примусово вивезли. Він пішов по воду, а його забрали. Наразі він опинився в окупованому Новоазовську. Люди ще дуже налякані та бояться говорити. Вони не розуміють, що буде з ними далі. Не у всіх є мобільні телефони або документи. У мого товариша батьки зателефонували, але розмовляють пошепки. Ви повинні розуміти, людина 20 днів сиділа у підвалі, а тепер її забрали незрозуміло куди", - розповів міський голова.

Він наголосив: що "у депортації маріупольців не балують", людей зганяють у школи та переписують. Навіщо це роблять – також достеменно не відомо.

Мер також розповів про випадки взяття в полон під час евакуації: "У районі селища Мангуш є блокпост, на якому стоять поліцейські-зрадники. Вони перейшли на бік "ДНР". Нещодавно на Мангуському блокпосту виходила сім'я, але окупанти їх захопили. Нині мирні громадяни у в'язниці та за них вимагають викуп. Це реальний факт. Таких прикладів чимало".

Як повідомлялося, ЗМІ пишуть, що в окупованому Донецьку російські загарбники привезли з оточеного Маріуполя дітей без батьків. Також у деяких школах окупованого міста живуть вивезені з Маріуполя люди.

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