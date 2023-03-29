Окупанти депортували з України майже 20 тисяч дітей – Мінреінтеграції

На тимчасово окупованих територіях і в РФ перебувають понад 4,3 тисячі статусних дітей.

У вівторок, 28 березня, Міністерство реінтеграції України оновило дані про кількість депортованих дітей із України. Наразі відомо, що окупанти депортували понад 19,5 тисячі дітей.

Про це інформує пресслужба відомства.

"Згідно з останніми даними Національного інформаційного бюро, наразі незаконно депортованими вважаються 19 514 українських дітей", - йдеться в повідомленні.

На тимчасово окупованих територіях і в РФ перебувають понад 4,3 тисячі статусних дітей, серед яких є діти-сироти й діти, позбавлені батьківського піклування.

У Мінреінтеграції закликають тих, кому стало відомо про депортацію дитини, повідомляти про це, зателефонувавши на цілодобову гарячу лінію Національного інформаційного бюро або в чат-ботах соцмереж.

Раніше ми повідомляли, що РФ скликає засідання Радбезу ООН, аби виправдати російського президента Володимира Путіна за депортацію українських дітей.

Нагадаємо, Міжнародний кримінальний суд у Гаазі видав ордер на арешт Путіна за депортацію українських дітей до РФ. Суд також видав ордер на арешт уповноваженої з прав дітей РФ Марії Львової-Бєлової.

Примусові табори для українських дітей: Росія продовжує депортацію з окупованих територій