Окупанти дещо просунулися в Бахмуті і готуються до контрнаступу ЗСУ на півдні: мапи боїв від ISW

Зокрема, Сальдо заявив про зосередження невизначених українських сил на правому березі Херсонщини і про начебто їхню готовність форсувати річку Дніпро.

Окупанти продовжують наступати в Бахмуті і могли дещо просунутися в місті. Водночас загарбники готуються до можливого контрнаступу ЗСУ на Запоріжжі та Херсонщині, риючи окопи та зводячи оборонні споруди.

Про це йдеться у новому звіті аналітиків Інституту вивчення війни (ISW).

Що відбувається на Луганщині та Харківщині

Окупанти 18 квітня влаштували обмежені наземні атаки на північний схід від Куп’янська та вздовж лінії Сватове-Кремінна. Генштаб ЗСУ повідомив про невдалі наземні атаки ворога поблизу Синьківки, Діброви та Спірного. За день до того російські воєнкори заявляли, що загарбники здійснили наземні атаки поблизу Синьківки, Дворічної, Червонопопівки та Кремінної. Заявляли блогери і про штурмові операції росіян поблизу Макіївки у напрямку Невського.

Також читайте Прикордонники показали вуличні бої у Бахмуті та розповіли про нову тактику окупантів (відео)

Один із російських воєнкорів 18 квітня заявив, що окупанти провели наземні атаки в напрямку Торського, Тернів і Невського, а також поблизу Білогорівки. На викладених у Мережу 17 і 18 квітня кадрах начебто видно, як українські війська ведуть захоплену термобаричну артилерійську систему ТОС-1А в напрямку Сватове-Кремінна, а чеченські спецназівці "Ахмат" відбивають українську атаку поблизу Кремінної.

Ситуація на Донеччині

Російська армія 18 квітня продовжувала наступати в Бахмуті. Викладені 17 квітня геолокаційні кадридемонструють, що "вагнерівці" могли просунулися ближче до Будинку культури на північному заході Бахмута.

Водночас Міоборони РФ стверджувало, що найманці захопили три невизначені квартали у північній, центральній та південній частинах Бахмута. А російські воєнкори стверджували, що "вагнерівці" просунулися на півдні, півночі та в центрі міста включно з більшою частину району залізничного вокзалу та через залізницю. Один з блогерів стверджував, що атаки "вагнерівців" на Хромове та Іванівське провалилися.

Також читайте Втрати росіян наближаються до 184 тисяч: за добу знищено ще 620 солдатів

Водночас Генштаб ЗСУ інформував, що загарбник влаштували наземні атаки в Бахмуті, а українські військавідбили противника в районі Іванівського та Передтехніного. Командувач Сухопутних військ Олександр Сирський повідомив про посилення ударів із ворожої важкої артилерії та авіації по Бахмуту.

За інформацією від українських прикордонників на 18 квітня, у "вагнерівців" не вистачає артилерійських боєприпасів. А російські джерела повідомляли, що окупанти почали застосовувати для ударів по Бахмуту оснащені системами наведення авіаційні бомби ФАБ-500.

Мапа: ISW

Російські війська 18 квітня продовжували обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. За даними геолокаційних кадрів, ворог просунувся до траси Н-20 на північний схід від Красногорівки. У Генштабі ЗСУ повідомили про невдалі наземні удари з боку противника поблизу Степового, Новокалинового, Бердичів, Авдіївки, Сіверного, Первомайського та Мар’їнки. Російський воєнкор стверджував, що сили РФ здійснили невизначене просування поблизу Крутої Балки, Водяного та Невельського.

Українські війська могли проводити обмежені контратаки на заході Донеччини. За повідомленнями російських воєнкорів, що окупанти відбили наземні атаки ЗСУ поблизу Вугледара, Павлівки та лісосмуги на північ від Микільського. Блогери також опублікували кадри, як російські війська завдають ударів по українських танках у цьому районі.

18 квітня загарбники не здійснювали жодних підтверджених або заявлених наземних атак у західній частині Донеччини.

Мапа: ISW

Ситуація на півдні

За даними представників України, російські сили продовжують готувати свою оборону на півдні. Так, вони мінують східний (лівий) берег Дніпра на Херсонщині, готуючись до можливого контрнаступу ЗСУ.

За даними радника ммера Маріуполя Петра Андрющенка, що окупанти останнім часом не проводили серйозних переміщень і продовжують зміцнювати окуповане місто, оскільки деякі сили ворога розгортаютьс в інші райони включно з районом Вугледара. Мер Мелітополя Іван Федоров заявив, що загарбники перевозять особовий склад та оборонні укріплення через місто між іншими тиловими районами та фронтом.

Деякі російські посадовці-окупанти та воєнкори суттєво змінили своє наративне попередження про можливий контрнаступ України. Так, джерела з РФ, які раніше попереджали про контрнаступ начебто в Запорізькій області, тепер попереджають про можливий контрнаступ у Херсонській області.

Так, херсонський гауляйтер Володимир Сальдо 18 квітня заявив, що українські війська зосередили невизначені сили на правому березі Херсонщини та продемонстрували готовність форсувати річку Дніпро. Заяви Сальдо звучать на тлі нещодавнього візиту президента РФ Володимира Путіна в тил окупантів на Арабатській косі, щоб перевірити підготування до можливого українського контрнаступу.

Російські блогери вважають, що ЗСУ готуються створити плацдарм через річку Дніпро. Деякі джерела з РФ здебільшого стверджували, що українські війська збираються для контрнаступу в Запорізькій області. Інший відомий російський блогер стверджував, що інформація про українську контратаку в на заході Запорізької області неправдива, але ЗСУ начебто готуються до контрнаступу в районі Пологів та Оріхова.

Мапа: ISW

Мапа: ISW

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ на ранок 19 квітня, російські війська зосереджені на наступі на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. За 18 квітня на цих ділянках фронту українські війська відбили понад 60 атак противника. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та Мар’їнку.

Росіяни готуються до "жесту доброї волі" на Херсонщині

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber