Окупанти діють тактикою малих груп – у ЗСУ розповіли, що відбувається під Бахмутом

Окупантам не вдається підійти до позицій оборони Збройних сил України.

Війська Росії на Бахмутському напрямку здійснюють спроби наступу, покладаючись на тактику малих груп. Окупанти роблять ставку більше на живу силу, ніж на свою військову техніку.

Про це у коментарі "24 каналу" розповів речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"На Бахмутському напрямку вороги діють тактикою малих груп, які намагаються під прикриттям рельєфу підійти до наших позицій і зав'язати ближній бій", – зазначив Череватий.

Також, за його словами, окупанти поблизу Бахмута намагаються більше покладатися на живу сили, ніж на бронетехніку. Вони зважають на погоду. Їхня техніка потрапляє від ураження одразу, де з'являється.

Череватий додав, що ЗС РФ також використовують авіацію, але домінувати в повітрі їм не вдається. За повітряними цілями слідкує українська протиповітряна оборона (і ЗРК, і ПЗРК, і винищувальна авіація).

"Не можна сказати, що авіація є головним фактором підтримки їхніх дій. Більше, безумовно, робить артилерія. Росіяни мають можливість закривати свої позиції та завдавати ударів. Авіація завдає швидких ударів і намагається швидко відійти від позицій", – розповів речник.

Бої за Бахмут на Донеччині

Бахмут залишається головним напрямом удару російських окупантів на сході України. Впродовж доби 10 лютого тут відбулося рекордні 54 бойові зіткнення. Проте ворогу досі не вдалося перерізати шляхи постачання для українських захисників.

Як розповів заступник командира батальйону "Свобода" Володимир Назаренко, українські військові цілодобово відбивають постійні штурми росіян під Бахмутом. ЗСУ стримують навалу ворога, проте потребують більше боєприпасів.

Українські прикордонники 11 лютого збили російський штурмовик Су-25, який бомбардував Бахмут.

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