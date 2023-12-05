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Окупанти до Нового року будуть намагатися тиснути на Авдіївку

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
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Окупанти до Нового року будуть намагатися тиснути на Авдіївку

Фото: Associated Press

Зараз навколо Авдіївки сконцентровано більш ніж 40 тисяч російських військових.

Російські окупанти будуть намагатися посилювати тиск в районі Авдіївки. Вони зараз ще не використали ті підрозділи, які у них в резерві.

Про це в рамках єдиного телемарафону повідомив військово-політичний оглядач групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко.

"Росіяни не будуть зупинятися. Тут оцінка може бути достатньо простою: вони будуть тільки посилювати свій тиск. Вони зараз ще не використали ті підрозділи, які у них в резерві. Це, до речі, 74-а окрема мотострілецька бригада зі складу 41-ї загальновійськової армії, тобто з Луганської області. А також 18-а мсд 11-го армійського корпусу, яка повноцінно ще не взяла участь у боях за Авдіївку. Тільки з цих двох підрозділів вже зрозуміло, що в них є ресурс на продовження. Окрім цього, вони можуть підсилити і іншими. Тому до Нового року вони не зупиняться, але й після Нового року також. Це для них принципова справа", - наголосив Олександр Коваленко.

За його словами, зараз навколо Авдіївки сконцентровано більш ніж 40 тисяч російських військових.

"І вони не можуть досягти своєї мети... в них може нічого і не вийти... але якщо вони навіть зможуть досягти своєї мети – якою ціною це їм вдасться і наскільки будуть послаблені інші плацдарми", - підкреслив експерт.

Нагадаємо, що армія Російської Федерації не припиняє штурмів Авдіївського коксохімічного заводу.

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Дата публікації
Перегляди
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