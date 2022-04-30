Окупанти досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції - Зеленський

Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати ворога, зазначив президент.

Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 30 квітня.

"Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито "господарів". Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території", - наголосив він.

Крім того, президент повідомив, що російські війська збирають додаткові сили для нових атак на сході України та назвав, де окупанти концентрують свої зусилля.

Зеленський додав, що у війні в Україні Росія втратила вже понад 23 тисячі своїх військових.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Читайте також: