Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English
Окупанти досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції - Зеленський

Окупанти досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції - Зеленський

Дата публікації
Перегляди
1384
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції - Зеленський

Офіс Президента України

Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати ворога, зазначив президент.

Попереду ще дуже багато роботи. Окупанти досі на нашій землі й досі не визнають очевидного провалу своєї так званої операції.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у зверненні 30 квітня.

"Ще потрібно воювати й спрямовувати всі сили, щоб вигнати окупантів. І ми це зробимо. Україна буде вільною. Будуть звільнені і Херсон, і Нова Каховка, і Мелітополь, і Бердянськ, і Дніпрорудне і всі інші тимчасово окуповані міста й громади, у яких окупанти вдають із себе зараз нібито "господарів". Український прапор повернеться всюди, де він має бути по праву. Повернеться разом із нормальним життям, яке Росія просто не здатна забезпечити навіть на своїй власній території", - наголосив він.

Крім того, президент повідомив, що російські війська збирають додаткові сили для нових атак на сході України та назвав, де окупанти концентрують свої зусилля.

Зеленський додав, що у війні в Україні Росія втратила вже понад 23 тисячі своїх військових.

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Звернення Володимира Зеленського за підсумками 66-го дня війни з Росією

Читайте також:

Наступна публікація