Окупанти досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, інші операції на сході уповільнились - ISW

Окупанти досягли незначних успіхів на околицях Сєвєродонецька, інші операції на сході уповільнились - ISW

Військові РФ досягли незначних успіхів на околицях Сєверодонецька, утім уповільнилися на інших напрямках наступу.

Окупанти намагаються захопити селище Сиротине.

Про це інформують в американському Інституті вивчення війни.

"Російські війська зазнають втрат і деградації військ і техніки, що ускладнить спроби відновити наступальні дії на інших критичних місцях, оскільки триває повільна битва за Сєверодонецьк. Як раніше оцінювали ISW, російські війська, ймовірно, зможуть захопити Сєверодонецьк найближчими тижнями, але ціною зосередження більшості своїх доступних сил на цій невеликій території", - йдеться в повідомленні.

Ключові висновки Інституту вивчення війни:

Російські війська отримали незначні досягнення на околицях Сєвєродонецька і, ймовірно, просунулися в Метьолкіне, але російські операції залишаються повільними.

Російські війська, за даними аналітиків, продовжували перекривати українські лінії зв’язку на трасі Т1302 Бахмут-Лисичанськ та наносили наземні та артилерійські удари по трасі.

Армія РФ не проводила жодних підтверджених дій на південному напрямку та продовжує стикатися з партизанським тиском в окупованих районах півдня України.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку тривають запеклі вуличні бої.

Російське командування не зважає на втрати та намагається встановити контроль над містом. Ворог практично не здійснює маневри піхотою, а досягає значної переваги в бронетехніці та артилерії.Збройні сили України стримують наступальні дії російських підрозділів, які намагаються оточити наші війська у районах Сєвєродонецька і Лисичанська та блокувати шляхи логістичного постачання з Бахмута.

Головнокомандувач Збройних сил України генерал Валерій Залужний назвав Сєвєродонецьк ключовою точкою в системі оборони Луганської області. За його даними, російські війська намагаються атакувати Луганщину одночасно на девʼяти напрямках.

Сєвєродонецьк: що відбувається в місті

Читайте також: