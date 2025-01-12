Окупанти дроном атакували автобус на Сумщині – що відомо про наслідки

Рейсовий автобус з мирними жителями рухався територією місцевої громади.
На Сумщині ворог атакував безпілотником рейсовий автобус з мирними жителями, внаслідок чого поранення отримали дві пасажирки: 42-річна та 30-річна жінки.
Прокуратура Сумщини пише про це 12 січня.
Згідно із повідомленням, близько 15-ї години окупанти застосовали заборонені міжнародним правом методи ведення війни, а саме БпЛА атакували рейсовий автобус, який рухався територією Миропільської громади Сумського району.
Унаслідок атаки поранення отримали дві жінки, які перебували всередині.
Прокурори у взаємодії з іншими правоохоронцями наразі документують наслідки обстрілів. Досудове розслідування здійснюється слідчими Сумського районного управління поліції ГУНП в Сумській області.
Днями у селищі Свеса на Сумщині тривали аварійно-рятувальні роботи після влучання російського КАБу у багатоповерхівку.
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