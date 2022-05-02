"Окупанти думали, що їх будуть очікувати люди з квітами" - Зеленський

"Окупанти думали, що їх будуть очікувати люди з квітами" - Зеленський

Президент України Володимир Зеленськийще раз нагадав про те, що загарбники не можуть здолати українців.

Російські окупанти розпочала терор проти мирного населення в захоплених містах, через те, що люди згуртувалися, а тактика загарбників не спрацювала.

Про це в інтерв'ю програмі 60 Мinutes австралійського телеканалу Nine Network сказав президент України Володимир Зеленський.

“Я впевнений, що це частина їх тактики, залякування. З цього почали, були ракетні удари, і це частина залякування. Вони думали — ракетні удари та всі люди побіжать. Так і було — частина людей дуже боялася, почалася евакуація... Але більшість людей зміцніли та об’єдналися, і навпаки залишилися. Тоді вони (рос. війська - ред.) почали робити інші кроки, вони почали окуповувати міста і думали, що їх будуть очікувати люди з квітами. Потім вони побачили, що люди їх не чекають, і точно не з квітами — з палками, без зброї, з будь-чим, але точно не з квітами”, - сказав Зеленський.

Раніше Володимир Зеленський заявив, що перемовини з російською стороною, зокрема з президентом РФ Володимиром Путіним, можуть припинитися, якщо держава-агресорка продовжить свої звірства.

"Таке відчуття, що в них методичка по вбивству і вони однаково діють в тих чи інших територіях, які ми деокуповуємо. Однакові процеси, однакові формати катування, однакові наслідки", – зазначив президент.

Володимир Зеленський виступив на засіданні Конгресу місцевих та регіональних влад

Нагадаємо, не так давно у селищі Виноградне виявили ще одну братську могилу, в якій може бути похована щонайменше тисяча мирних містян, вбитих росіянами.