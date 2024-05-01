Окупанти два дні поспіль обстрілюють село на Донеччині – є жертва та поранені

Окупаційна армія Росії два дні поспіль обстрілює село Калинове на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє отримали поранення.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

"Калинове другий день поспіль зазнає серйозних обстрілів: напередодні там теж загинула 1 людина. Остаточні наслідки сьогоднішнього ранкового обстрілу встановлюємо", - йдеться у повідомленні.

Філашкін наголосив, що на Донеччині не залишилися абсолютно безпечних місць.

Нагадаємо, росіяни вгатили КАБами по Золочеву на Харківщині: є "прильоти" і жертви.

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