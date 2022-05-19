Окупанти два дні поспіль вивозять вантажівками тіла загиблих у драмтеатрі Маріуполя

Окупанти країни-агресорки Росії продовжують розбирати завали драматичного театру в Маріуполі, на який у березні скинули бомбу.

Хоч у "ДНР" зявили, що під завалами театру загинуло лише 12 людей, другий день поспіль тіла вивозять вантажівками. Їдуть фури у бік селища Старий Крим.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петра Андрющенка у своєму Telegram..

До знищеної будівлі Драмтеатру росіяни не пускають навіть місцевих мешканців. Так, вони прагнуть приховати власні злочини. Адже щонайменше під завалами могло загинути понад 300 осіб. Втім, реальна картина може бути ще гіршою.

"Наші джерела повідомляють, що вчора та сьогодні тіла загиблих вивозили декілька разів вантажівками в бік Старого Криму. Територію розчищення охороняють і не дають доступу місцевим. Операція з приховування наслідків військових злочинів триває", - написав Андрющенко.

Фото: Андрющенко Time - канал радника міського голови Маріуполя

Раніше повідомлялося, що окупанти з Росії примушують місцевих мешканців Маріуполя розбирати завали Драматичного театру. Росіяни вдалися до примусу, аби люди брали участь у розбиранні завалів будівлі. Роботу цивільних контролюють військові армії Російської Федерації.

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