Окупанти двічі накривали вогнем рятувальників, які гасили пожежі на Харківщині: що відомо (фото)

Українські захисники дають відсіч російським окупантам та завдають їм відчутних втрат.

Російські окупаційні війська минулої доби, 2 січня, обстрілювали на Харківщині прикордонні населені пункти Куп'янського, Чугуївського та Харківського районів.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов зранку 3 січня.

Під ворожим вогнем були міста Куп'янськ та Вовчанськ, смт Дворічна та населені пункти Стрілеча, Стариця, Огірцеве, Охрімівка, Кам’янка, Новомлинськ, Тавільжанка, Лиман Перший, Вільшана, Кучерівка, Орлянка, Курилівка, Кислівка, Котлярівка, Табаївка та Першотравневе.

Обстрілами окупанти РФ пошкодили приватні домоволодіння, де сталися пожежі. Під час гасіння займань росіяни продовжували накривати вогнем рятувальників.

Так, особовий склад ДСНС двічі потрапляв під повторні обстріли окупантів – в смт Дворічна та у Вовчанську. На щастя, протягом доби від обстрілів ніхто не постраждав.

Крім того, триває гуманітарне розмінування. За добу знешкоджено 103 вибухонебезпечні предмети.

"На лінії зіткнення Сили оборони України продовжують давати відсіч російським окупантам та завдавати їм відчутних втрат. Віримо в ЗСУ. Україна переможе!", - підсумував Синєгубов.

До слова, 1 січня російські окупанти також обстрілювали прикордонні райони Харківщини та населених пунктів наближених до лінії зіткнення в Куп'янському та Чугуївському районах.

Нагадаємо, також у ніч проти 3 січня армія РФ обстріляла Нікопольський район на Дніпропетровщині. Понад 20 снарядів прилетіли у Нікополь та Покровську громаду.

Як повідомлялося, російські окупанти 31 грудня завдавали ударів по мирному населенню міст і сіл Харківщини з мінометів та артилерії. Було пошкоджено цивільні будівлі.

В новорічну ніч, за даними Синєгубова, поранення отримали 3 особи.

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