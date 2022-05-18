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Окупанти двічі за вечір обстріляли з мінометів та артилерії один з прикордонних районів Сумщини

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Окупанти двічі за вечір обстріляли з мінометів та артилерії один з прикордонних районів Сумщини

Фото ілюстративне / Фото: Міністерство оборони України

Ввечері у середу, 18 травня, російські війська відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району Сумської області.

Зазначимо, ворожий обстріл стався під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

На щастя, за його словами, людських втрат немає.

"Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь, як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди.

Нагадаємо, раніше очільник області зазначав, що окупанти посилюють обстріли Сумщини і влаштовують провокації на прикордонній території РФ. Росіяни ведуть обстріли практично вздовж усього кордону: Сумського, Конотопського, Шосткинського району, а також Білопільської громади. 

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