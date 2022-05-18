Окупанти двічі за вечір обстріляли з мінометів та артилерії один з прикордонних районів Сумщини

Окупанти двічі за вечір обстріляли з мінометів та артилерії один з прикордонних районів Сумщини

Ввечері у середу, 18 травня, російські війська відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району Сумської області.

Зазначимо, ворожий обстріл стався під час оголошеної повітряної тривоги.

Про це повідомляє керівник Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

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На щастя, за його словами, людських втрат немає.

"Зі своєї території росіяни двічі відкрили вогонь з мінометів та артилерії по території Шосткинського району. Зустріли ми вогонь, як годиться. На жаль, постраждала природа біля Середино-Буди.

Нагадаємо, раніше очільник області зазначав, що окупанти посилюють обстріли Сумщини і влаштовують провокації на прикордонній території РФ. Росіяни ведуть обстріли практично вздовж усього кордону: Сумського, Конотопського, Шосткинського району, а також Білопільської громади.

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