Окупанти економлять один з видів ракет: у ЗСУ попередили про підступні наміри

Окупанти економлять "Калібри" через складнощі із логістикою, забезпеченням та інфраструктурним обслуговуванням.

Керівниця об'єднаного координаційного пресцентру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк в ефірі телемарфану у неділю, 21 січня.

"Ми фіксували крайній раз використання "Калібрів" 3 січня, тоді 3 ракети ворог випустив з акваторії Чорного моря - і всі вони були знищені. Очевидно, що вони трошки економлять цей вид ракет, тому що в них є складнощі з подальшою логістикою, забезпеченням і взагалі інфраструктурою обслуговування цих ракетних установок і завантаженням ракет, оскільки все це в Севастополі, а перебазувати в Новоросійськ вони ще не спромоглися", - зауважила вона.

Однак, попри певні проблеми, ракетна небезпека існує, наголосила Гуменюк.

"Небезпека є в тому, що кожен надводний ракетоносій, виходячи в море, несе на собі 8 "Калібрів" і готовий їх застосувати. Перебуваючи на базі, вони також становлять собою небезпеку, тому що можуть бути застосовані просто з рейду Новоросійська", - підкреслила вона.

Нагадаємо, у ніч проти 21 січня росіяни випустили по Україні безпілотники. У Генштабі розповіли про наслідки.

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