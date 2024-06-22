"Окупанти експерементують": експерт про удар новою російською бомбою на Харківщині

На Харківщині, в районі Липців, ворог уперше застосував нову авіабомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та коригування.

Про що це свідчить - пояснив військовий експерт Андрій Крамаров, пише "Обозреватель".

"Тут радше нових планів немає. Але є проблема в тому, що і в районі Липців, і в районі Вовчанська росіяни вичерпують свій наступальний потенціал. Там вони наступали переважно живою силою, було застосовано доволі мало техніки. Коли Збройним силам України партнери дали дозвіл завдавати ударів по об’єктах на території Росії, для противника ще більше погіршилася ситуація. Вони експериментують. На початку вироблених коригованих авіабомб у них було не так багато, вони почали діставати зі зберігання старі радянські ФАБи – класичні некеровані бомби, які скидаються просто з бомбардувальників, зазвичай з Ту-95. Це технології часів Другої світової війни", - сказав він.

Нагадаємо, Збройні сили Російської Федерації вперше скинули тритонну керовану авіаційну бомбу ФАБ-3000 з модулем КМПК на Харківщині. Удар здійснили по селу Липці на півночі області. Як ціль окупанти обрали триповерхову будівлю, у якій нібито базувалися українські війська.

У Повітряних силах ЗСУ вже бачили це відео. Однак там зазначають, що про справді "нове" застосування остаточно можна буде говорити, коли офіційно вдасться зібрати уламки чи хоча б ознайомитися з місцем.

"Тому необхідно трошки зачекати до того, поки вдасться дослідити це місце і вже з впевненістю повідомити нашим глядачам про те, що це саме був за тип боєприпасу. ФАБ -3000 — це досі рідкісний такий випадок. Ймовірно, якщо експертиза все ж таки підтвердить, то це стане одним із перших випадків, коли росіяни застосували таку потужну авіаційну бомбу", — сказав спікер Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

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