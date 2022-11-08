Окупанти "евакуювали" дитбудинок та пансіонат для людей для похилого віку - оперативне командування "Південь"

Стала відома поточна оперативна ситуація на півдні Україні: підсумок за 07.11.2022

Оперативна ситуація в зоні відповідальності залишається напружено складною, але підконтрольною Силам оборони.

Про це інформує оперативне командування «Південь».

У південнобузькому операційному районі суттєвих змін не зазнала.

Противник продовжує оборонні дії та намагається утримати зайняті рубежі.

Окупанти примусово вивезли з Херсонської області на територію Росії близько сотні дітей з інвалідністю з психоневрологічного будинку-інтернату у Дніпрянах.

До примусової “евакуації” у Московську область готують дітей та персонал Олешківського дитячого будинку-інтернату. З міста Каховка переміщено пацієнтів пансіонату для людей похилого віку. На території цього закладу окупанти розміщують свій особовий склад.

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Окупаційна влада створює неприйнятні для проживання умови місцевим мешканцям, вимикає електро і водопостачання, а також зв’язок.

Росіяни не припиняють мародерство, вантажівками вивозять матеріальні цінності, харчі та засоби пересування на територію Російської Федерації.

Ситуація на Херсонщині

Радник голови Херсонської ОВА Сергій Хлань переконаний, що ЗСУ зможуть деокупувати Херсон вже у листопаді.

Своєю чергою начальниця Об'єднаного координаційного прес-центру Сил оборони півдня України Наталія Гуменюк заявила, що російські загарбники можуть готувати пастку для ЗСУ в Херсонській області, створюючи ілюзію "відходу".

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