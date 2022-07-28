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Окупанти фактично у блокаді на правому березі Херсонщини: експерт прогнозує повторення сценарію, як на Зміїному

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Окупанти фактично у блокаді на правому березі Херсонщини: експерт прогнозує повторення сценарію, як на Зміїному

Фото: Associated Press

Російські війська фактично перебувають у блокаді на правому березі тимчасово окупованої Херсонщини. Вони вже зараз не можуть передислоковувати та перекидати техніку та особовий склад,

За прогнозами військового експерта Олександра Коваленка, якщо російське командування не віддасть своїм підрозділам наказ відступати, повториться така ж історія, як була на острові Зміїний.

Таку думку військовий експерт висловив 24 каналу.

"Якщо росіяни продовжать сидіти в обороні на цій території, то вони опиняться фактично у стані блокади, адже чималу кількість просто знищать, або візьмуть у полон. Якщо ворог не буде виводити свої війська, а тільки передислоковувати на утримання Херсонщини – це просто неминуче станеться", – вважає експерт.

Як повідомляли раніше, російський загарбник, який воює в Херсоні, записав відеозвернення, в якому розповів про складну ситуацію. Окрім того, він обурений брехнею пропагандистів, які говорять, що Антонівським мостом можна пересуватися. Насправді він, як стверджує окупант, "весь у дірах, не витримає навіть КамАЗ".

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