Окупанти формують списки небажаних мешканців Маріуполя і водночас завозять мігрантів

До Маріуполя завозять робітників з РФ і мігрантів з Центральної Азії, таким чином змінюючи демографічний склад населення.

Росіяни формують реєстри мешканців окупованого Маріуполя, яким буде заборонено проживати в місті.

Про це повідомляє Центр національного спротиву.

Як повідомляється, до списків увійдуть ті, хто підлягає депортації та кому буде заборонений вʼїзд на територію міста. Передусім це може стосуватися тих, хто повернувся до міста.

Водночас до Маріуполя завозять робітників з РФ і мігрантів з Центральної Азії. Таким чином змінюється демографічний склад населення.

До Маріуполя завозять робітників з РФ і мігрантів з Центральної Азії / Фото: Маріупольська міська рада

Нагадаємо, окупанти в Маріуполі зносять цілий квартал: виселені жителі в розпачі.

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