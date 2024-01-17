Окупанти гатили по Донеччині – що відомо про наслідки удару та руйнування

Окупаційна армія Росії за добу атакувала низку населених пунктів у Донецькій області. Пошкодження внаслідок обстрілів є у трьох районах області – Покровському, Краматорському та Бахмутському.

Про це повідомив очільник Донецької ОВА Вадим Філашкін.

Покровський район

Авдіївка зазнала чотирьох ракетних ударів – пошкоджено корпус лікарні. У Мар'їнській громаді з артилерії обстріляні Красногорівка, Георгіївка і Катеринівка. В Очеретинській громаді під обстріл потрапили околиці Желанного і Семенівки. У Курахівській громаді пошкоджено чотири приватні будинки у Гострому, обстріляна промзона.

Краматорський район

У Костянтинівській громаді під вогнем околиці Іванопілля, Диліївки і Предтечиного. У Лиманській громаді пошкоджено два будинки: у Торському і Зарічному.

Бахмутський район

У Часовоярській громаді пошкоджені три приватні будинки, багатоповерхівка і промислова будівля. У Званівській громаді пошкоджено два будинки у Званівці, обстріляні Верхньокам'янське і Переїзне. У Сіверську пошкоджено чотири будинки.

Всього за добу росіяни сім разів обстріляли населені пункти Донеччини. З лінії фронту евакуйовано 82 людини, зокрема 11 дітей.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Харкову 16 січня загинула людина, ще 17 – поранені.

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