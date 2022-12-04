Окупанти гатили по громадах Дніпропетровщини та обстрілювали Херсонщину: ситуація у регіонах станом на 4 грудня

Відносно спокійно, без обстрілів ніч минула на Волині, Закарпатті, Рівненщині, в Івано-Франківській, Одеській, Кіровоградській, Хмельницькій, Чернівецькій, Львівській, Тернопільській областях, на Полтавщині, Вінничині, Черкащині, Чернігівщині, Житомирщині та Київщині.

Про це йдеться у ранковому оперативному зведенні з регіонів за 4 грудня.

Сумщина

Вночі ворог здійснив два обстріли прикордонних громад. По с. Заруцьке Глухівської громади Шосткинського району здійснено мінометний обстріл.

Також по території у напрямку с. Нововасилівка Зноб-Новгородської громади Шосткинського району — поодинокі постріли зі стрілецької зброї. Інформація про постраждалих та руйнування цивільної інфраструктури наразі уточнюється.

Вчора протягом дня росіяни обстріляли Есманьську громаду. По одному з прикордонних сіл вдарили з мінометів. Внаслідок обстрілу пошкоджено майстерню одного з місцевих підприємств та лінії електропередач.

Запорізька область

За минулу добу окупанти обстріляли цивільну інфраструктуру у районі населених пунктів Новоолександрівка, Ольгівське, Дорожнянка, Новоданилівка, Білогір'я, Залізничне, Оріхів, Малі Щербаки, Степногірськ, Біленьке, Новопавлівка, Гуляйполе, Плавні, Кам'янське.

Надійшло 25 повідомлення про руйнування будинків (квартир) громадян та об’єктів інфраструктури в результаті обстрілів військовослужбовцями рф. Детальна інформація щодо наслідків уточнюється.

Протягом минулої доби проводилась евакуація цивільного населення з тимчасово окупованої території.

Дніпропетровщина

Росіяни вночі обстрілювали щогодини з "Градів" та важкої артилерії чотири громади – Нікопольську, Марганецьку, Покровську та Червоногригорівську.

Обійшлося без постраждалих. У Червоногригорівській громаді пошкоджені 5 приватних будинків, господарські споруди, гаражі та лінії електропередач. У інших громадах триває обстеження територій. Деталі атак уточнюються.

Харківщина

Окупанти знову завдають артилерійський та ракетних ударів по Куп‘янському району. Так, у Куп'янськ-Вузловому внаслідок обстрілів було пошкоджено дорожнє покриття, залізничну інфраструктуру. Вночі ракети С-300, запущені росіянами, пошкодили вікна та дахи в п’яти приватних домоволодіннях Шевченківської громади. Постраждалих немає. Також є пошкодження ліній передач.

Також вночі з боку РФ відбувся ще один ракетний обстріл смт. Шевченкове. Росіяни завдавали протягом доби удари по населених пунктах Вовчанської громади та прикордонних селах Харківського району, а також Ізюмщині. Без постраждалих.

Луганщина

Підрозділи Сил оборони України відбили атаки ворога поблизу Площанки і Білогорівки. Із танків та різнокаліберної артилерії росіяни відкривали вогонь по вищеназваних населених пунктах, а також по Макіївці.

Так званий "уряд ЛНР" "заднім числом" встановив тарифи на комунальні послуги у нещодавно захоплених Сєвєродонецьку, Лисичанську та Кремінському районі. До прикладу, у Сєвєродонецьку – з липня.

Донеччина

Зранку – обстріли Авдіївки та населених пунктів Очеретинської громади. Найгарячішими точками залишаються Бахмут, Авдіївка, Вугледар. Вони під постійними обстрілами. Вчора вдень і ввечері – кілька обстрілів Торецька, пошкоджені багатоповерхівки та приватні будинки.

Також росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили у промислове підприємство. Жертв серед цивільних немає. За минулу добу на Донеччина: один загиблий і п’ять поранених.

Миколаївська область

Вночі – мінометний обстріл по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає. Минулої доби ворожих обстрілів зазнав один з населених пунктів Куцурубської громади. Постраждалих немає.

Херсонщина

Ворог продовжує обстріли з мінометів, ствольної та реактивної артилерії позицій наших військ та звільнених населених пунктів Херсонської області. Не припиняє обстрілів передмістя та міста Херсон.

Росіяни вивезли всіх колаборантів з тимчасово окупованого міста Олешки, повідомляє Центр Національного спротиву. Були вивезені усі представники окупаційної адміністрації та "поліція".

У всіх населених пунктах Каланчацької ТГ відбулася ротація військових РФ. У Генічеській ТГ окупаційна влада продовжує тиснути на молодь, "програмують на пошану РФ". У Херсоні відновлено електропостачання, 75% міста завдяки енергетикам знову зі світлом. Загалом оператори мобільного зв’язку відновили роботу 84 базових та три пересувних станцій на звільненій Херсонщині. Херсонщина постійно отримує гуманітарну допомогу.

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