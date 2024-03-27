Окупанти гатили по Харківщині мінометами, артилерією та ракетами: є постраждалі та руйнування

В ОВА розповіли про наслідки обстрілів Харківщини за добу.

Окупаційна армія Росії протягом доби атакувала низку населених пунктів Харківської області. Ворог гатив мінометами, артилерією та ракетами. Внаслідок атаки поранення отримали люди, також є руйнування.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Так, 26 березня, об 11:40, відбувся обстріл крилатою ракетою Х-35У м. Харків. Пошкоджено будівлю комунального закладу та багатоквартирний будинок. Постраждав 64-річний охоронець.

Артилерійських та мінометних ударів ворога зазнали близько 15 населених пунктів Харківщини: Синьківка, Степова Новоселівка, Котлярівка та ін. Авіаударів зазнали н.п. Новоєгорівка, Іванівка, Кислівка.

У селі Чорнолозка Красноградського району о 4:50, 27 березня, внаслідок ворожого ракетного обстрілу без світла залишилося 78 абонентів. Без постраждалих.

У місті Ізюм о 3:15 відбувся ворожий обстріл БпЛА "Шахед", внаслідок якого пошкоджено будівлю закладу освіти та приватний будинок. Поранення отримав 62-річний охоронець.

У Куп’янську пошкоджено приватний будинок та господарська споруда та будівлю молочноконсервного комбінату. Травмовано 55-річного чоловіка.

У селі Олександрівка стався обстріл з РСЗВ "Град", внаслідок якого пошкоджено будівлю місцевої установи, дев’ять приватних будинків, два приватних автомобілі, будівлю закладу освіти. Отримала поранення 56-річна жінка.

За минулу добу на Куп’янському напрямку ворог здійснив одну безуспішну атаку в районі н.п. Іванівка.

Нагадаємо, вночі Росія атакувала Україну дронами – перші подробиці обстрілу.

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