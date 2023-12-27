Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії, танків та дронів – є жертви

Росіяни знову обстріляли Херсон та область.

Окупаційна армія Росії протягом минулої доби здійснила 161 обстріл Херсонщини, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7 "Shahed". Внаслідок атаки троє людей загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.

Через російську агресію ще 16 людей дістали поранення.

Нагадаємо, окупанти ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад "Укрзалізниці". Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, ще двох шпиталізували з осколковими пораненнями.

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