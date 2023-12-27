Категорія
Війна
Наживо
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії, танків та дронів – є жертви

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публікації
Перегляди
311
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти гатили по Херсонщині з артилерії, танків та дронів – є жертви

Обстріл Херсона / Фото: Володимир Зеленський

Росіяни знову обстріляли Херсон та область.

Окупаційна армія Росії протягом минулої доби здійснила 161 обстріл Херсонщини, випустивши 853 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, авіації та БПЛА, з них - 7 "Shahed". Внаслідок атаки троє людей загинули.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.   

По Херсону ворог випустив 90 снарядів.

Російські окупанти поцілили у житлові квартали населених пунктів області; обʼєкти інфраструктури, підприємства, торгівельний центр, залізничний вокзал у Херсоні та заклад освіти у Херсонському районі.

Через російську агресію ще 16 людей дістали поранення.

Нагадаємо, окупанти ввечері 26 грудня обстріляла залізничний вокзал у Херсоні та рухомий склад "Укрзалізниці". Внаслідок обстрілу загинув поліцейський, ще двох шпиталізували з осколковими пораненнями.  

Читайте також:

Повʼязані теми:

Стаття з добірки новин:
Війна Росії проти України
Дата публікації
Перегляди
311
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація