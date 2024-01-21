Окупанти гатили по Марганецькій громаді: що відомо про наслідки удару та руйнування

Минулося без жертв та постраждалих.
Росіяни після опівночі атакували Марганецьку громаду.
Про це повідомив очільник ОВА Сергій Лисак.
За його даними, окупанти вдарили з важкої артилерії. Скерували туди й два дрони-камікадзе.
"Понівечили п'ять приватних будинків, дві господарські споруди та гараж. У самому Марганці через ворожий обстріл пошкоджена лінія електропередач. Знеструмлено було понад 11 тисяч осель. Більшості родин світло вже повернули", - написав він.
Нагадаємо, окупанти вдарили дроном-камікадзе по Марганецькій громаді на Дніпропетровщині. Під удар потрапили двоє хлопців.
Крім того, ми раніше інформували, що внаслідок ворожих ударів по Покровському району на Донеччині загинули 11 людей, зокрема п'ятеро дітей.
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