Окупанти гатили по Запоріжжю: є жертва (фото)

Окупаційна армія Росії за минулу добу здійснила авіаудари по населених пунктах Запорізької області. Внаслідок удару по житловому будинку загинув 67-річний житель Малої Токмачки.

Про це повідомляє Запорізька ОВА.

Так, окупанти вгатили п'ятьма авіаснарядами по Малій Токмачці, Новодарівці та Роботиному, здійснили сім РСЗВ-обстрілів Новоданилівки, Малої Токмачки та Роботиного, а також 48 БПЛА-атак по Малинівці, Чарівному, Лобковому та Новоданилівці.

Наслідки атаки по Запорізькій області/ Фото: Запорізька ОВА

122 артобстріли припали по території Гуляйполя, Залізничного, Новодарівки, Левадного, Білогір'я, П'ятихаток, Кам'янського, Степногірська та інших прифронтових міст і сіл.

Нагадаємо, росіяни обстріляли понад 20 міст і сіл Харківщини – загинула жінка.

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