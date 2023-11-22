Окупанти гатили по житлових кварталах Херсонщини: є жертва та руйнування – подробиці

Росіяни за добу випустили 524 снаряди по населених пунктах Херсонщини.

Окупаційна армія Росії за минулу добу здійснила 115 обстрілів Херсонської області, випустивши 524 снаряди з мінометів, артилерії, "Градів", танків, БПЛА та авіації. Внаслідок атаки є жертва та постраждалі.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

"По Херсону ворог випустив 46 снарядів. Через російську агресію 1 людина загинула, ще 7 – дістали поранення", - уточнив Прокудін.

Російські військові поцілили у житлові квартали населених пунктів області; будівлі заводу, навчального закладу, гуртожитку та магазину в Бериславському районі; офісну будівлю у Херсоні.

Нагадаємо, після опівночі 22 листопада у Хмельницькій області під час повітряної тривоги працювали сили ППО. Сталося падіння уламків на території регіону.

Читайте також: