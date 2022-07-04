Окупанти гатили з авіації та мінометів по Сумщині, щонайменше шестеро поранених - ОВА

Окупанти гатили з авіації та мінометів по Сумщині, щонайменше шестеро поранених - ОВА

Російські окупаційні війська не припиняють обстрілювати Сумщину. Протягом доби ворог застосовував ракети, міномети та безпілотники.

У понеділок, 4 липня, окупанти обстрілювали Сумську область. Щонайменше шестеро цивільних поранені.

Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Дмитро Живицький.

Після 13 години ворог пустив ракети по школі в Есманській громаді. Четверо людей поранені.

Майже о 17 годині мінометним вогнем по Новослобідській громаді росіяни зруйнували господарчу споруду та електромережі.

Через годину по Білопільській громаді розпочався мінометний обстріл, 24 приходи. Окупаційні війська скинули гранату з безпілотника.

З 19 до 20 години окупанти двічі запускали ракети по одному із сел Білопільської громади. Усього п'ять ракет. І чотири обстріли мінометним вогнем. Через годину обстріл із мінометів та САУ продовжився. Поранення отримали щонайменше двоє цивільних.

Нагадаємо, що на Дніпропетровщині місцеві мешканці підірвалися на касетному боєприпасі.