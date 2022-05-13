Окупанти гатять по Авдіївському коксохімічному заводу, місто без світла: ситуація на Донеччині

Окупанти гатять по Авдіївському коксохімічному заводу, місто без світла: ситуація на Донеччині

Армія Росії не припиняє обстріли у Донецькій області: під ворожим вогнем опинилися громади по всій лінії фронту.

Найактивніші обстріли російських загарбниківа - на Авдіївському напрямку. Зокрема, під щільним вогнем залишається місто і його інфраструктура.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу. Внаслідок ворожих атак один працівник поранений. Крім того, пошкоджено частину обладнання.

Внаслідок обстрілів та бомбардувань Авдіївка опинилася знеструмлена. "Вчора росіяни завдали два авіаудари по місту, вбивши одну людину, поранивши ще одну. Сьогодні вночі по місту двічі відпрацювала ворожа артилерія. Інформації про постраждалих немає, але є пошкоджене житло. За ці два дні в місті пошкоджено щонайменше 11 будинків", - йдеться у повідомленні очільника області.

Напеедодні окупанти застосували "Смерчі" по Очеретинській громаді. Крім того, тривають обстріли з різних гармат по всій лінії фронту в громаді. Два житлових будинки зазнали ушкоджень від влучання керованим ПТУРом у Світлодарську.

У Торецьку 12 травня було поранено одну людину. Внаслідок атак російської армії пошкоджено п'ять будинків. Крім того, внаслідок обстрілу сталася пожежа на одному з підприємств. Її вдалося перативно ліквідувати.

Кириленко повідомляє, що на Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати оборону військових ЗСУ. Втім, дві спроби були відбиті. Крім того, ворог не припиняє спроб прорватися на Мар’їнському напрямку. Ситуація там контрольована, наголосив очільник ОВА.

"Найболючішою точкою не лише на Донеччині лишається Маріуполь, де сталеві хлопці і дівчата ціною своїх титанічних надзусиль під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії продовжують тримати кругову оборону "Азовсталі", - наголосив Павло Кириленко.

Як повідомлялося, росіяни намагаються прорватися до Слов'янська і Краматорська, аби взяти ЗСУ в кільце. Британська розвідка інформує про те, що окупанти держави-терористки кидають усі свої сили, щоб прорватися до цих населених пунктів.

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