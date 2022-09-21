Окупанти гатять по Донеччині: у Кураховому влучили у будинок, у Торецьку - в адмінбудівлю

Росіяни продовжують стріляти по всій лінії фронту на Донеччині.

Російські окупанти обстрілюють населені пункти від межі з Запорізькою областю до межі з Луганщиною. Ворог здійснив дев’ять вогневих атак на Авдіївку. Уражень також зазнали міста Торецьк, Бахмут, села Дорожнє, Єлизаветівка, Хромове, Яковлівка.

Про це повідомив голова ОВА Павло Кириленко, а також пресслужба Національної поліції.

У Волноваському районі під обстріли потрапили села Вільне Поле Бурлацьке та Новоукраїнка. Тут ворожий снаряд влучив на подвір’я одного з будинків. Всю ніч тривали обстріли Костянтинівської громади.

У Покровському районі вночі росіяни завдали ракетного удару по Кураховому. Окупанти влучили у будинок. За попередньою інформацією, поранено 12 людей, зокрема одна дитини. Крім того, одна людина може бути під завалами.

У Бахмутському районі Бахмут та Сіверськ зазнали авіаударів. У Бахмуті зруйновано футбольний майданчик. Зранку 21 вересня Торецьк потрапив під артобстріл. Пошкоджено адміністративну будівлю.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

У поліції повідомляють, що внаслідок атак РФ знищено та пошкоджено 10 цивільних об‘єктів: серед них сім житлових будинків, цех коксохімічного заводу, залізничний вокзал.

Як повідомлялося, Протягом минулої доби, 20 вересня, військові країни-агресорки Росії вбили шістьох мешканців Донеччини. Крім того, 20 людей зазнали поранень.

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