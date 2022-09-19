Окупанти гатять по Донеччині з артилерії, авіації та ракет: фото наслідків

Росіяни продовжують бити по області з артилерії і авіації, а також використовують ракети. Внаслідок ворожих обстрілів загинуло троє мирних мешканців.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

Вранці 19 вересня масованого артобстрілу зазнала Авдіївка. Постраждала центральна частина міста. Інформація про жертв не надходила, наголосив керівник області.

Ракетного удару росіяни завдали по Краматорську. У місті пошкоджено будівлю економічного коледжу. За попередньою інформацією, окупанти використали ЗРК С-300. Обійшлося без постраждалих.

Близько 02:00 ночі Торецьк зазнав авіаудару. Росіяни поцілили у приватний сектор. Загинула одна людина. Крім того, напередодні вдень Торецьк зазнав артобстрілу. Тоді внаслідок ворожої атаки знову постраждала школа №1 - філія опорної школи №6. Також на території громади вночі росіяни зруйнували школу №18 у Нью-Йорку.

Фото: facebook/Павло Кириленко

Фото: facebook/Павло Кириленко

"Щодня росіяни б'ють по цивільних об'єктах, намагаючись завдати якнайбільшої шкоди. Залишатися в області означає наражати себе на невиправданий ризик", - наголосив Кириленко.

Нагадаємо, російська армія в ніч проти 19 вересня ракетами вдарила по промисловій зоні Південноукраїнської атомної електростанції. Потужний вибух стався всього за 300 м від реакторів ПАЕС. У результаті обстрілу відключився один з гідроагрегатів Олександрівської ГЕС, яка входить до складу Південоукраїнського енергокомплексу.

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