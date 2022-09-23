Окупанти гатять по Харківщині: в ОВА розповіли про ворожі атаки та загиблих

Окупанти продовжують обстрілювати населені пункти Харківщини, які прилеглі до лінії зіткнення та кордону з РФ.

У четвер, 22 вересня, окупанти масовано завдавали ударів по Куп'янську та Куп'янському районі. Внаслідок ворожої атаки є постраждалі, зокрема і діти.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

За інформацією Центру екстреної медичної допомоги, в Куп'янську поранення отримали троє людей, серед яких дітей – семирічні хлопчик і дівчинка. Їхній стан медики оцінюють як середньої важкості.

В Куп'янському районі поранення зазнали четверо мирних мешканців. У Харківському районі загинув 51-річний чоловік. Крім того, в Чугуївському районі 67-річна жінка та 52-річний чоловік підірвалися на міні. Їх шпиталізували з пораненнями.

В ОВА також повідомили, напередодні вдень ворог вкотре завдав ракетного удару по селищу Печеніги Чугуївського району. Ракета влучила в землю біля дамби Печенізького водосховища. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, розпочалася 212 доба героїчного протистояння української нації російському широкомасштабному вторгненню. Окупанти намагаються відновити втрачені позиції. Детальніше про ситуацію на фронті - в ранковому зведенні Генерального штабу Збройних сил України.

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