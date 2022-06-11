Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Окупанти гатять по Миколаївській області: поранено вісім осіб

Дата публікації
Перегляди
1197
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Окупанти гатять по Миколаївській області: поранено вісім осіб

Фото: Associated Press

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область. 

Протягом минулої доби під обстрілами опинилися Миколаївський та Баштанський райони: Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галіцинівська громади. Після влучання в житловий будинок в селі Лімани є загиблі. 

Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Внаслідок обстрілів військових РФ за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали вісім людей. Потерпілих шпиталзували до медичних закладів. Загалом нараз в лкарнях регіону перебуває 243 особи, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

Читайте також:

23 лютого ще відправляв літак у рейс - історія працівника аеропорту Антонов В’ячеслава Денисенко

23 лютого ще відправляв літак у рейс - історія працівника аеропорту Антонов В’ячеслава Денисенко
Наступна публікація