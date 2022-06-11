Окупанти гатять по Миколаївській області: поранено вісім осіб

Російські окупанти продовжують обстрілювати Миколаївську область.

Протягом минулої доби під обстрілами опинилися Миколаївський та Баштанський райони: Широківська, Інгульська, Березнегуватська, Галіцинівська громади. Після влучання в житловий будинок в селі Лімани є загиблі.

Про це повідомила очільниця Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Внаслідок обстрілів військових РФ за минулу добу на Миколаївщині поранення отримали вісім людей. Потерпілих шпиталзували до медичних закладів. Загалом нараз в лкарнях регіону перебуває 243 особи, що постраждали від атак окупантів на Миколаївщину.

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