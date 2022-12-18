Окупанти гатять по Україні старими ракетами, які падають на території РФ - Маломуж

Старі радянські ракети нерідко падали на територію Росії, не долетівши до цілі в Україні.

Росія під час ракетних ударів використовує боєприпаси 40-річної давнини, оскільки радянських ракет окупанти вдосталь.

Про це заявив колишній голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал Микола Маломуж в інтерв'ю Оbozrevatel.

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Він нагадав, що радянських боєприпасів і ракетних систем в РФ є "велика кількість". Зокрема, є навіть українські ракети, передані в межах Будапештського меморандуму.

"На складах у РФ просто неба знаходиться велика кількість снарядів, ракет, які за сорок років не надто добре зберігалися, не перевірялися, не реабілітувалися. Їх також перекидатимуть на фронт, незважаючи на те, що вони можуть неефективно використовуватися", – каже Маломуж.

За його словами, є приклади, коли ракети, запущені в Україну, падали на територію Росії або не долітали до цілі в Україні.

Проте Маломуж наголошує, що в РФ наразі достатньо ракет для продовження терору. Паралельно окупанти поповнюють ракетні запаси завдяки власному виробництву.

Частково – завдяки купівлі у союзників ракет і комплектуючих до них, зокрема китайської електроніки. Крім того, росіяни закуповують електроніку для ракет й у третіх країнах, які її перепродують.

"Так, до Росії потрапляє американська та європейська електроніка. Це не буде масово, але це будуть десятки та сотні ракет, які теж поповнюватимуть резерви", – ояснив ексголова зовнішньої розвідки.

Ракетний терор РФ

Нагадаємо, що останнього масованого ракетного удару по території Україні росіяни завдали 16 грудня. Зокрема, по Києву загарбники випустили 40 ракет, з яких 37 збили сили ППО.

У Повітряних силах відповіли, чи посилиться ракетний терор Росії до Нового року.

За інформацією очільника Головного управління розвідки Кирила Буданова, у Росії залишилося ракет лише на декілька масштабних атак.

Речника Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат зауважив, що на ракетні удари по Україні Росія витрачає більше запасів, аніж може поповнити, а деякі ракети йдуть фактично з конвеєра.

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