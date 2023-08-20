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Окупанти гатять по Вовчанську та Куп’янську – є жертва та руйнування (фото)

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
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Окупанти гатять по Вовчанську та Куп’янську – є жертва та руйнування (фото)

Пошкоджений будинок на Харківщині внаслідок артилерійських ударів РФ. / Фото: Олег Синєгубов

Росіяни продовжують удари по Харківській області.

У м. Вовчанськ Харківської області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.    

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також протягом дня окупанти завдають артилерійських ударів по Куп‘янську.  

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі. 

Пожежник ліквідовує вогонь після обстрілів окупантів. / ©
Пожежник ліквідовує вогонь після обстрілів окупантів.
Пожежа на Харківщині після обстрілів РФ. / ©
Пожежа на Харківщині після обстрілів РФ.

За словами Синєгубова, під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги. 

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чернігову 19 серпня окупанти вбили 19-річного студента та двох викладачок Чернігівської політехніки (фото).

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Дата публікації
Перегляди
173
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