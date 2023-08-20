Окупанти гатять по Вовчанську та Куп’янську – є жертва та руйнування (фото)

У м. Вовчанськ Харківської області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.

Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також протягом дня окупанти завдають артилерійських ударів по Куп‘янську.

За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.

Пожежник ліквідовує вогонь після обстрілів окупантів.

Пожежа на Харківщині після обстрілів РФ.

За словами Синєгубова, під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.

Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.

Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чернігову 19 серпня окупанти вбили 19-річного студента та двох викладачок Чернігівської політехніки (фото).

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