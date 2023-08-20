Окупанти гатять по Вовчанську та Куп’янську – є жертва та руйнування (фото)

Росіяни продовжують удари по Харківській області.
У м. Вовчанськ Харківської області внаслідок ворожих обстрілів загинув чоловік 1952 року народження. Виникли пожежі у житловому будинку та будівлі лікувального закладу, яка неексплуатується.
Про це повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
Також протягом дня окупанти завдають артилерійських ударів по Куп‘янську.
За попередніми даними, внаслідок влучання у житловій частині міста поранені 10 осіб. Медики надають всю необхідну допомогу. Пошкоджені нежитлові будівлі, автомобілі.
За словами Синєгубова, під час надання допомоги постраждав 35-річний фельдшер екстреної медичної допомоги.
Екстрені служби працюють над ліквідацією наслідків російської агресії.
Нагадаємо, внаслідок ракетного удару по Чернігову 19 серпня окупанти вбили 19-річного студента та двох викладачок Чернігівської політехніки (фото).
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